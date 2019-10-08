Стали известны детали винного проекта Галицкого

Артур Саркисян, генеральный директор Союза сомелье России, рассказал о посещении виноградника «Галицкий&Галицкий», который принадлежит основателю сети «Магнит» Сергею Галицкому.

Виноградник расположен в станице Гостагаевская Краснодарского края, в проекте — 68 га, из которых засажены виноградниками 14 га. «Дегустация порадовала. <...> Сразу чувствуется, что это серьезное вино», — сообщил Саркисян. Эксперт отметил, что первая партия вина составит около 60 тыс. бутылок.

Галицкий занялся производством вина в 2016 году, когда зарегистрировал бренд «Русский терруар» вместе с братом жены.

Основателю и экс-владельцу «Магнита» (Галицкий продал практически весь свой пакет акций «Магнита» ВТБ в феврале 2018 года) принадлежит 51% в уставном капитале «Русского терруара». Торговую марку для своего вина «Галицкий&Галицкий» компания зарегистрировала в Роспатенте в апреле 2018 года. Год спустя «Русский терруар» подал новую заявку на торговую марку Cosaque. Под этим брендом могут выпускаться аперитивы, водка, джин, ликеры, настойки и другие алкогольные напитки, кроме пива. По данным СПАРК, выручка винной компании Галицкого в 2018 году составила 10,9 млн руб., чистая прибыль — 61,2 млн руб. Сообщалось, что компания ведет переговоры о покупке виноградника площадью 70 га у винного хозяйства Валерия Логинова в Анапском районе Краснодарского края (в частности, выпускает вино под маркой «Усадьба Графская балка»).