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СМИ узнали о подозрении на теракт из-за аварии с грузовиком в Лимбурге

Власти Германии пришли к выводу, что наезд грузовика на автомобили в Лимбурге-ан-дер-Лане в Гессене был террористическим актом, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

«Инцидент с грузовиком в Лимбурге, когда мужчина в угнанном грузовике протаранил несколько автомобилей, классифицируется как террористический акт», — передает ZDF. По данным телеканала, за рулем грузовика находился мужчина из Сирии старше 30 лет. В Германию он прибыл в 2015 году в качестве беженца.

Авария случилась вечером в понедельник, 7 октября. Мужчина угнал грузовик, вытолкнув из него водителя в тот момент, когда машина остановилась на светофоре. После этого он намеренно врезался в автомобили, ожидавшие сигнала светофора. В ДТП оказались вовлечены восемь автомобилей, ранения получили девять человек, в том числе и сам водитель грузовика, которого вскоре задержали. По данным полиции Гессена, одному из пострадавших оказали помощь на месте, остальных отпустили из больницы ночью.

Дело расследуется генеральной прокуратурой Франкфурта-на-Майне.

Позднее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил о том, что мотивы преступника еще не установлены. «Идет расследование, и сейчас я еще не могу сказать, как квалифицировать это преступление», — цитирует министра Suddeutsche Zeitung.

Теги: Германия, ДТП, грузовик, пострадавшие
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