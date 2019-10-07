Кассира BILLA уволили из-за отказа принять десятикопеечные монеты

Кассира сетевого супермаркета BILLA уволили после того, как она отказалась принимать к оплате десятикопеечные монеты. Об этом пресс-служба компании сообщила на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

В компании отметили, что действия кассира не соответствовали стандартам работы BILLA. «Итогом разбирательства стало прекращение трудовых отношений с данным сотрудником», — сказано в комментарии компании.

BILLA также сообщила, что с 7 по 13 октября в сети магазинов будет действовать акция для пенсионеров — держателей социальных карт, в рамках которой при оплате монетами будет действовать скидка 10% на «товары регулярного ассортимента».

Об инциденте в супермаркете BILLA сообщал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. Очевидцы рассказали, что пожилому мужчине отказались продавать хлеб за десятикопеечные монеты. За пенсионера заплатила женщина из очереди, а покупатели написали о случившемся в жалобной книге магазина.