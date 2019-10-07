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МИД попрекнул США нераскрытым убийством президента Кеннеди

Посольство США в России в своем Twitter призвало российские власти привлечь к ответственности всех виновных в убийстве журналистки Анны Политковской. МИД России ответил американскому диппредставительству напоминанием о том, что Вашингтону до сих пор не удалось найти убийц президента Джона Кеннеди.

Запись в Twitter посольства США появилась 7 октября, в день убийства журналистки в 2006 году. «13 лет назад была убита журналист Анна Политковская за мужественное освещение социальной, политической и правозащитной проблематики... Мы вновь призываем российские власти привлечь к ответственности всех виновных в ее убийстве», — говорилось в сообщении.

Запись прокомментировали с официального аккаунта МИДа в Twitter. Ведомство напомнило, что приговор исполнителям преступления был вынесен еще пять лет назад. «При этом в США многие уголовные дела подобного рода остаются нераскрытыми, включая убийство американского президента Дж. Кеннеди», — указали в МИДе.

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Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была известна как автор статей о военных действиях в Чечне, в которых она неоднократно критиковала российские власти. Ее застрелили в лифте в подъезде собственного дома в Москве 7 октября. За организацию и исполнение убийства в 2014 году были осуждены шесть человек: Лом-Али Гайтукаев, Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, Сергей Хаджикурбанов и Дмитрий Павлюченков (последние двое — сотрудники полиции). Организатором убийства, по версии Следственного комитета, был Лом-Али Гайтукаев. В 2017 году он умер в заключении. Кто именно заказал ему совершение преступления, до сих пор неизвестно.

Теги: МИД, убийство, Кеннеди
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