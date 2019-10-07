Умерла участница команды «Сборная Снежногорска» из Высшей лиги КВН

Участница команды Высшей лиги КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова умерла в московской клинике. Об этом во «ВКонтакте» написал ее супруг Сергей Жариков.

«К огромному сожалению, нам не удалось спасти Женю. Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве. Еще раз спасибо всем, кто не остался равнодушен», — написал он.

«Прощания мы никакого не планируем. Просто отвезем ее в Краснодарский край, где живет ее мама», — уточнил в разговоре с РБК муж Евгении Сергей Жариков.

В конце сентября муж участницы КВН сообщил, что у Жариковой обнаружили онкологическое заболевание — саркому желудка четвертой степени. По его словам, болезнь «дала поздно о себе знать», опухоль оказалась неоперабельной.

«Сборная Снежногорска» из Мурманской области была полуфиналистом Высшей лиги КВН сезона 2019 года.