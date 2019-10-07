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Сообщнику заочно арестованной фон Мессинг дали срок за вывод 1 млрд руб.

В Санкт-Петербурге осудили члена преступной группы, которая была организована Элизабет Еленой фон Мессинг, за вывод из России более 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Суд признал Александра Булатова 1990 года рождения виновным по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно.

Следствие установило, что он, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с Сергеем Черемухиным под руководством фон Мессинг в период с 2014 по 2015 год от имени юрлица осуществил перечисление средств за пределы России на общую сумму более 1 млрд руб. В обосновании денежных переводов говорилось, что средства направляются для приобретения за границей программного обеспечения, стоимость которого была завышена в сотни раз.

Уголовное дело против фон Мессинг и Черемухина выделено в отдельное производство. Оба объявлены в международный розыск. Суд заочно избрал в их отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.

Обыски в петербургском офисе компании, учредителем которой являлась фон Мессинг, проводились в мае 2017 года. По данным «Фонтанки», следователи провели серию обысков в рамках уголовного дела по «незаконному выводу денежных средств за границу», которое было заведено за несколько недель до этого. Кроме того, обыски проводились по месту жительства Черемухина. По информации «РИА Новости», фон Мессинг в 2017 году была приговорена в Болгарии к десяти годам лишения свободы за отмывание денег.

Теги: условный срок, вывод средств, Элизабет Елена вон Мессинг
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