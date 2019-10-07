Генсек ОПЕК решил проехать на поезде от Москвы до Владивостока

Генеральный секретарь организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо сообщил о приглашении министра энергетики России Александра Новака проехать по России на поезде и о своих планах совершить такую поездку. Об этом Баркиндо рассказал ТАСС в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».

По словам генсека, изначально Новак пригласил его к участию в Восточном экономическом форуме, который традиционно проходит во Владивостоке, но Баркиндо не смог приехать. После этого Новак предложил ему совершить поездку по России на поезде.

«Тогда мой друг Александр Новак сказал, что я должен увидеть не только Москву и Санкт-Петербург, но и открыть для себя всю Россию. Идея проехать на поезде от Москвы до Владивостока мне очень понравилась. Я обязательно совершу такую поездку», — передает ТАСС слова Баркиндо. Он добавил, что надеется как можно ближе узнать Россию, и уточнил, что поездка, скорее всего, состоится в теплый сезон.

Баркиндо является генеральным секретарем ОПЕК с 2016 года. В июле ОПЕК продлила его полномочия еще на три года.