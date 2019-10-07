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Сестра Цукерберга заявила о желании выучить кириллицу

Сестра основателя Facebook Марка Цукерберга, бизнесвуман Рэнди Цукерберг посетила Санкт-Петербург для участия в Synergy Global Forum. Она опубликовала фотографию в Instagram на фоне Зимнего дворца.

https://www.instagram.com/p/B3R5IMDglwu/

«Из России с любовью», — так она подписала фотографию, добавив, что последние несколько дней она исследует «великолепный город» Санкт-Петербург.

Один из пользователей в комментариях написал ей, что в молодости изучал кириллицу. «Так круто! Я хочу научиться этому!», — ответила Цукерберг и отметила, что кириллица напоминает ей тайные коды, которыми она обменивалась с одноклассниками в школе.

Теги: Цукерберг, Петербург, кириллица, сестра
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