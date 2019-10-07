В Татарстане женщина после ссоры с мужем напала с ножом на детей

В Татарстане женщина после ссоры с мужем напала с ножом на детей

В Набережных Челнах женщина нанесла своим сыновьям ножевые ранения, в результате чего один мальчик скончался. Об этом сообщается на сайте управления СК по Татарстану.

По данным следствия, 6 октября 32-летняя женщина поругалась на фоне ревности с мужем, после чего тот ушел из дома. Она взяла нож и нанесла многочисленные удары ножом своим сыновьям 2013 и 2017 годов рождения в область грудной клетки, после чего нанесла ранения и себе.

«Младший мальчик в результате полученных повреждений скончался на месте. В настоящее время второй ребенок и подозреваемая госпитализированы», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух или более малолетних). В настоящее время проводится расследование.