Иркутская таможня выявила контрабанду леса в Афганистан на 228 млн руб.

Иркутская таможня выявила три преступления, связанных с незаконным экспортом пиломатериалов в Афганистан, а также с невозвратом денежных средств, полученных за лес. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Два преступления совершили две фирмы-лесоэкспортеры в Тайшетском районе Иркутской области. Так, каждая из компаний в разное время (в 2013 и 2015 годах) заключила многолетний контракт на поставку пиломатериалов хвойных пород в Афганистан. Более того, обе уклонялись от возврата денежных средств за экспорт леса на счета российских банков, несмотря на то что это было предусмотрено заключенными договорами. По данным таможни, одна из фирм не вернула более 172,9 млн руб. (изначально $2,7 млн), другая — более 55,8 млн руб (изначально $958 тыс.).

В отношении обеих компаний были заведены два дела по ч. 2 ст. 193 УК (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

В ходе проверки было также установлено, что одна из фирм при поставке пиломатериалов низкой степени обработки (не строган, не лущен, не обтесан, не ошлифован) в Афганистан предоставила таможне фиктивный договор купли-продажи леса на внутреннем рынке.

Иркутская таможня возбудила дело в отношении директора данной компании по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важного товара в крупном размере).