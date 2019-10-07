Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 04 окт, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 04 окт, 12:27
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения Политика, 11:23 В США разработали план сдерживания России в Черном море Политика, 11:13 Мотивированный спор: как заставить налоговиков передумать Pro, 11:01 «Мое я»: кто решается стать потенциальным донором костного мозга Партнерский материал, 11:01 Появилось видео с места пожара в Подмосковье Общество, 10:44 Иркутская таможня выявила контрабанду леса в Афганистан на 228 млн руб. Общество, 10:42 Следственный комитет назвал причину пожара в Подмосковье Общество, 10:38 Трамп обвинил Пелоси в госизмене и предложил объявить ей импичмент Политика, 10:24 «Сбитый летчик» летит вверх, «Спартак» — в пропасть. Итоги тура РПЛ Спорт, 10:17 Ученые назвали снижающие вероятность рака груди продукты Общество, 10:15 Белых оценил время на выплату штрафа государству в тысячу лет Политика, 10:15 Тонировке дают сутки: может ли инспектор заставить отрывать пленку Авто, 10:06 Рынок нефти: кто будет определять цены на сырье в ближайшие годы Quote, 10:06 Маркетинг поколения Z: как продвигать онлайн-сервисы для подростков Pro, 10:03
Общество ,  
0 
Иркутская таможня выявила контрабанду леса в Афганистан на 228 млн руб.

Иркутская таможня выявила три преступления, связанных с незаконным экспортом пиломатериалов в Афганистан, а также с невозвратом денежных средств, полученных за лес. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Два преступления совершили две фирмы-лесоэкспортеры в Тайшетском районе Иркутской области. Так, каждая из компаний в разное время (в 2013 и 2015 годах) заключила многолетний контракт на поставку пиломатериалов хвойных пород в Афганистан. Более того, обе уклонялись от возврата денежных средств за экспорт леса на счета российских банков, несмотря на то что это было предусмотрено заключенными договорами. По данным таможни, одна из фирм не вернула более 172,9 млн руб. (изначально $2,7 млн), другая — более 55,8 млн руб (изначально $958 тыс.).

В отношении обеих компаний были заведены два дела по ч. 2 ст. 193 УК (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

В ходе проверки было также установлено, что одна из фирм при поставке пиломатериалов низкой степени обработки (не строган, не лущен, не обтесан, не ошлифован) в Афганистан предоставила таможне фиктивный договор купли-продажи леса на внутреннем рынке.

Иркутская таможня возбудила дело в отношении директора данной компании по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важного товара в крупном размере).

Теги: Иркутск, Афганистан, контрабанда, лес, уголовное дело
Материалы по теме
Иран задержал в Персидском заливе судно с контрабандным топливом
Политика
В Риме задержали россиянина по подозрению в контрабанде сигарет
Общество
Двух китайцев осудили за попытку контрабанды картин из России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter