Умер один из основателей рок-группы Cream Джинджер Бейкер

Бывший барабанщик британской рок-группы Cream Джинджер (Питер) Бейкер скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщается в его официальном аккаунте в Facebook.

Запись в facebook пользователя jinjahbaker

«С прискорбием сообщает, что Джинджер умер сегодня утром. Спасибо всем за ваши добрые слова на протяжении последних недель», — говорится в заявлении в соцсети. О причинах смерти музыканта не сообщается.

В конце сентября семья Бейкера сообщала в Twitter, что барабанщик находится в тяжелом состоянии в больнице. Тогда близкие музыканта также не указывали подробности его госпитализации.

По данным Rolling Stone, в 2016 году Бейкер перенес операцию на сердце, тогда же он отменил гастрольный тур по рекомендации врачей. В 2013 году в интервью RS музыкант заявил о проблемах со здоровьем. «У меня дегенеративный остеоартрит, я нахожусь под постоянным контролем у врачей», — сказал он.