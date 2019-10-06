Умерла украинская актриса сериалов Марина Куклина

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом РБК сообщила ее коллега актриса Римма Зыбино.

«У Марины была онкология, она боролась несколько лет с ней. Все надеялись на чудо, выздоровление, она была искренним и хорошим человеком. Была звездой, абсолютно невероятная», — рассказала она.

Актриса также опубликовала в своем Facebook фотографии из спектаклей, в которых была задействована Куклина.

Запись в facebook пользователя z.rimma.z

Прощание с Мариной Куклиной пройдет во вторник, 8 октября, в Киевском театре юного зрителя на Липках, сообщил в Facebook супруг актрисы Андрей Май-Малахов.