Ученые назвали самую безопасную страну в случае глобальной катастрофы

Специалисты Университета Отаго (Новая Зеландия) определили страны, которые смогут стать убежищем для человечества в случае «глобальной катастрофической пандемии», говорится в сообщении на сайте университета.

Открытия в области биотехнологий (в частности, генной инженерии) могут привести к пандемии, которая может привести к вымиранию человечества, считает профессор Ник Уилсон.

«Несмотря на то что носители болезни могут легко обойти границы между странами, закрытые острова, обладающие необходимыми ресурсами, могли бы изолировать от эпидемии население, которое могло бы жить на Земле после катастрофы», — сказал он.

Ученые проанализировали климатические условия, наличие природных и энергоресурсов различных стран, имеющих выход к морю, и составили список из 20 стран, которые потенциально смогут пережить катастрофу.

Самыми безопасными оказались островные государства Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Также высокую вероятность выжить после апокалипсиса, по данным ученых, имеют Япония, Куба, остров Фиджи, Ямайка и Барбадос.