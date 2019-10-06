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Порошенко поспорил с националистом из-за «формулы Штайнмайера»

Между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и лидером националистов Андреем Билецким в студии телепрограммы «Свобода слова» произошел спор из-за недавно подписанной «формулы Штайнмайера», предусматривающей выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса и особый статус территории. Ролик опубликован на странице шоу в Facebook.

Билецкий обвинил Порошенко в том, что именно он подписал минские соглашения, которые якобы угрожают целостности страны. Лидер «Национального корпуса» заявил, что Порошенко, критикующий сейчас «формулу Штайнмайера», первым согласился на нее. «Будет прекрасно, если мы с вами попрощаемся, как и страна», — сказал Билецкий Порошенко, который, в свою очередь, ответил, что националист не имеет «ни оснований, ни полномочий» говорить за страну.

Запись в facebook пользователя shusteronline

Делегации Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера» 1 октября. Она описывает процесс введения особого порядка управления в неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и проведения там местных выборов. Подписание соглашения раскритиковали несколько украинских партий, в том числе «Европейская солидарность» во главе с Порошенко. Украинский экс-президент заявил, что подписание «формулы» означает ослабление санкций против России и признание «оккупированного Донбасса, незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма».

Теги: Петр Порошенко, Франк-Вальтер Штайнмайер, Донбасс
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