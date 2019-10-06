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«Яндекс» покажет экранизацию комикса издательства сына Арама Габрелянова
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Продюсерский центр медиасервисов российской техкорпорации «Яндекс.Студия» и «Кинопоиск» стали партнерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор» в России. Об этом сообщается на сайте «Кинопоиска». Фильм снимают по серии комиксов российского издания Bubble, основанного Артемом Габреляновым, сыном медиаменеджера Арама Габрелянова.

Отмечается, что «Кинопоиск» стратегически поддержит фильм в кинопрокате, а сервисы «Яндекса» получат право на эксклюзивный показ кинокомикса в интернете.

«В КиноПоиск HD (подписка сервиса для просмотра кино и сериалов — РБК.) мы видим большой интерес аудитории к фильмам и сериалам по зарубежным комикс-вселенным. И считаем, что «Майор Гром: Чумной Доктор» имеет все шансы запустить аналогичную большую киновселенную в России», — сказала Филипук, генеральный директор «Яндекс.Студии» Ольга Филипук.

Материал дополняется

Теги: Яндекс, комиксы, Арам Габрелянов, экранизация
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