В Колумбии взорвали Трансандинский нефтепровод

В Колумбии неизвестные взорвали Трансандинский нефтепровод (Oleoducto Trasandino) в городе Орито департамента Путумайо. Об этом в Twitter сообщила компания-оператор нефтепровода Ecopetrol.

Атака на нефтепровод произошла в 13:39. В результате взрыва на этом участке топливо вылилось в реку Гуамуес. Компания направила властям департамента информацию о загрязнении водоема.

Как говорится в заявлении Ecopetrol, в момент атаки нефтепровод не функционировал. Ограничительные клапаны немедленно перекрыли, чтобы избежать дальнейшего загрязнения, добавляет компания. Ecopetrol также активировала план действий в чрезвычайных ситуациях и занимается устранением последствий взрыва.

Компания отмечает, что за 2019 год нефтепровод 19 раз подвергался атакам. Топливо по нему транспортируется из департаментов Путумайо и Нариньо в портовый город Тумако на берегу Тихого океана.