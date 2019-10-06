ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793

ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства. Церемония состоялась в городе Гротон, штат Коннектикут.

«Я уверен, что USS Oregon и ее команда гарантируют, что наш флот останется безопасным и сильным, чтобы с гордостью служить интересам нашей страны на протяжении будущих десятилетий», — сказал министр военно-морского флота США Ричард Спенсер.

«Орегон» SSN 793 — это 20-я ударная подводная лодка класса Virginia. Как отмечает ВМС США, они созданы, чтобы «работать в прибрежных и глубинных водах мира, ведя противолодочную войну». Среди назначений подлодки также — борьба с надводными кораблями, поддержка сил специального назначения, наблюдение и разведка.

«Орегон» оснащена 12-ю крылатыми высокоточными ракетами Tomahawk, может развивать скорость более 25 узлов, погружаться на глубину до 244 м и оставаться под водой до трех месяцев. Строительство подлодки началось в 2014 году.