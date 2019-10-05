Из горящего хостела в Москве эвакуировали 80 человек

Из горящего хостела в Москве эвакуировали 80 человек

Порядка 80 человек эвакуировали из хостела на юго-востоке столицы из-за возгорания. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Возгорание произошло в хостеле, расположенном на улице Перерва, напротив дома №54. По словам собеседника агентства, на площади 4 кв. м загорелось постельное белье.

Эвакуацию провели до прибытия пожарно-спасательных подразделений. К настоящему времени пожар ликвидирован, подтвердил собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, речь идет о хостеле «Золотой ключик». Данных о пострадавших не поступало. Устанавливается причина возгорания.