Певица Sia сообщила о своем неизлечимом заболевании

Австралийская певица Sia призналась, что страдает неизлечимым неврологическим расстройством — синдромом Элерса — Данлоса. Об этом она написала в своем Twitter.

«Привет. Я страдаю от неврологического заболевания, синдрома Элерса — Данлоса, и я просто хотела сказать тем, кто страдает от болей, будь то физических или эмоциональных, я люблю вас, продолжайте держаться. Жизнь сложная. Боль деморализует, но вы не одиноки», — написала Sia.

Синдром Элерса — Данлоса (СЭД) — гетерогенная группа наследственных заболеваний соединительных тканей, в основе которых лежит недостаточное развитие коллагеновых структур в различных системах организма. Главными признаками заболевания являются чрезмерная растяжимость кожи, плохое заживление ран с образованием рубцов и боль в суставах.

Sia является исполнительницей в стиле джаз, фолк, соул и поп. Ее дискография включает в себя восемь студийных альбомов, шесть концертных альбомов, видеоальбом и 36 официальных синглов. В списке наград певицы — MTV Video MusicAwards и ARIA Awards, а также множество номинаций на «Золотой глобус» и «Грэмми».