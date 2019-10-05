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Элтон Джон заявил о заражении опасной инфекцией после операции

Британский музыкант сэр Элтон Джон рассказал, что заразился инфекцией после операции по удалению рака простаты и находился «в 24 часах от смерти». Об этом он написал в своих мемуарах, сообщает The Guardian.

У музыканта диагностировали рак в 2017 году. Вместо химиотерапии он выбрал операцию, которую провели в Лос-Анджелесе. Джон отметил, что принял такое решение, так как не хотел, чтобы «идея рака нависала над ним» многие годы.

Однако спустя десять дней после операции он заметил, что «что-то не так». The Telegraph отмечает, что у него начался жар. В результате певец провел еще 11 дней в одной из больниц Лондона.

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Певец Элтон Джон попал в реанимацию

«Оказалось, что у меня было редкое осложнение после операции. В больнице в одиночестве глубокой ночью я молился: пожалуйста, не дай мне умереть, пожалуйста, позволь мне снова увидеть моих детей», — сказал он.

В конце января 2018 года Элтон Джон объявил о завершении гастрольной деятельности. Он объяснил это тем, что теперь на первом месте у него семья. Джон добавил, что при этом не собирается оставлять музыкальную карьеру. Последний мировой тур продлится три года.

В конце апреля 2017 года музыкант попал в реанимацию с редкой инфекцией. Его представительница сообщала, что он заболел во время тура по Южной Америке. В связи с этим он отменил свои концерты. Однако представительница музыканта не рассказывала о перенесенной ранее Джоном операции.

Теги: Элтон Джон, рак, операция, инфекция
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