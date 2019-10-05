Элтон Джон заявил о заражении опасной инфекцией после операции

Британский музыкант сэр Элтон Джон рассказал, что заразился инфекцией после операции по удалению рака простаты и находился «в 24 часах от смерти». Об этом он написал в своих мемуарах, сообщает The Guardian.

У музыканта диагностировали рак в 2017 году. Вместо химиотерапии он выбрал операцию, которую провели в Лос-Анджелесе. Джон отметил, что принял такое решение, так как не хотел, чтобы «идея рака нависала над ним» многие годы.

Однако спустя десять дней после операции он заметил, что «что-то не так». The Telegraph отмечает, что у него начался жар. В результате певец провел еще 11 дней в одной из больниц Лондона.

«Оказалось, что у меня было редкое осложнение после операции. В больнице в одиночестве глубокой ночью я молился: пожалуйста, не дай мне умереть, пожалуйста, позволь мне снова увидеть моих детей», — сказал он.