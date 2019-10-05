В Крыму сочли монтажом сюжет украинского канала о «вторжении» дронов

Сюжет украинского телеканала «1+1» о «вторжении» на территорию Крыма беспилотников с пропагандистскими листовками является монтажом. Об этом сообщил агентству «РИА Новости» министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

«По факту вообще ничего не было. Сейчас цифровой век, и с помощью цифровых технологий можно сделать любой видеомонтаж. Для собственной популяризации снимают и монтируют какие-то фильмы», — сказал министр.

Зырянов добавил, что Крым всегда будет российским, так как жители полуострова сделали окончательный выбор, несмотря на недовольства некоторых представителей Украины.

О том, что над крымским городом Армянск были сброшены «тысячи листовок о скором возвращении на Украину», говорилось в сюжете телеканала ТСН. Их, по данным телеканала, сбросили волонтеры с беспилотников. В листовках сообщалось об отсутствии воды, упадке сельского хозяйства и провальном туристическом сезоне, уточнял телеканал.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором большинство участников высказались за то, чтобы полуостров стал частью России. Украина и страны Запада считают, что Москва аннексировала Крым, и называют полуостров «оккупированной территорией».