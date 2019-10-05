Главврача саратовской больницы уволили за перевозку пациентов с овощами

Главного врача Дергачевской районной больницы в Саратовской области, пациентов которой перевозили на автомобиле с овощами, уволили. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Сергей Наумов, его заявление опубликовал «Взгляд-инфо».

По словам Наумова, пациентов везли на служебном транспорте в машине, «доверху набитой посторонними предметами». При этом люди уже перенесли «одну из самых тяжелых медицинских процедур — гемодиализ». «В отношении главного врача Дергачевской РБ Хусаинова Шамиля Шакирзяновича приняты исчерпывающие организационные меры, он освобожден от занимаемой должности», — сказал зампред.

Он также извинился перед жителями Дергачевского района и напомнил всем работникам здравоохранения Саратовской области о том, что они должны соблюдать клятву Гиппократа.

Ранее на странице Instargam сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области появилось видео, на котором люди с перебинтованными руками едут на микроавтобусе, а рядом с ними лежат коробки и овощи. По словам пассажиров на видео, они придерживают коробки ногами, чтобы те не упали.