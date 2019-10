Американская активистка призвала есть детей для спасения планеты

Активистка из «движения Ларуша» Райан Сааведра заявила, что проблему перенаселения и загрязнения планеты не удастся разрешить, «даже если начать бомбить Россию», и призвала есть детей. Об этом она рассказала во время встречи с членом палаты представителей конгресса США Александрией Окасио-Кортес, сообщил в Twitter журналист издания The Daily Wire.

One of Ocasio-Cortez's constituents loses her mind over climate change during AOC's townhall, claims we only have a few months left: «We got to start eating babies! We don't have enough time! ... We have to get rid of the babies! ... We need to eat the babies!» pic.twitter.com/uVmOnboluI

