Американская активистка призвала есть детей для спасения планеты

Активистка из «движения Ларуша» Райан Сааведра заявила, что проблему перенаселения и загрязнения планеты не удастся разрешить, «даже если начать бомбить Россию», и призвала есть детей. Об этом она рассказала во время встречи с членом палаты представителей конгресса США Александрией Окасио-Кортес, сообщил в Twitter журналист издания The Daily Wire.

One of Ocasio-Cortez's constituents loses her mind over climate change during AOC's townhall, claims we only have a few months left: «We got to start eating babies! We don't have enough time! ... We have to get rid of the babies! ... We need to eat the babies!» pic.twitter.com/uVmOnboluI — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) October 3, 2019

Девушка в майке с надписью «Спасите планету — ешьте детей» заявила, что до конца света осталось всего несколько месяцев, отметив, что предложение одного из шведских ученых перейти на ископаемое топливо или начать есть мертвецов не помогут решить проблему перенаселения планеты. По ее мнению, для спасения планеты необходимо избавиться от детей. Позже у девушки забрали микрофон и попросили присесть. Окасио-Кортес после ее выступления отметила необходимость заняться проблемой климатических изменений и понять, что есть много вариантов решений этого вопроса.

Позже политик предположила в своем Twitter, что девушка может страдать от психического расстройства.

Движение Ларуша призывает к реформе мировой финансовой системы, его основал американский экономист и политолог Линдон Ларуш.