Катер врезался в берег Иркутского водохранилища

В берег Иркутского водохранилища врезался катер класса «Байлайнер», в результате инцидента погиб один человек, три человека пострадали. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 4 октября в районе Чертугеевского залива водохранилища. На борту судна находились пять человек, трое получили травмы различной степени тяжести. Еще один человек не нуждался в медицинской помощи. По словам старшего госинспектора по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения Андрея Голубева, возможной причиной столкновения катера с берегом могло стать опасное маневрирование в темное время суток.

Следственный комитет возбудил по факту происшедшего уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, находившиеся на борту судна люди были пьяны. Проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего.

В июне в Тверской области катер врезался в берег реки Нерль. На борту судна находились восемь человек, в том числе пять детей.