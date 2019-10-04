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Один человек погиб в Москве после падения строительной люльки

На юге Москвы из-за падения строительной люльки погиб один человек и еще двое пострадали. Об этом сообщила РБК старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Следственного комитета по городу Москве Юлия Иванова.

ЧП случилось на Булатниковской улице вечером 4 октября, рабочие проводили высотные работы в доме 5, корпус 4.

«По факту данного происшествия следственными органами ГСУ СК России по городу Москве проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила Иванова.

Ранее РБК сообщал о том, что при строительстве метро в Москве погиб водитель КамАЗА, которого придавило установленной на территории стройплощадки трубой.

Теги: происшествия, смерть, новости РБК
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