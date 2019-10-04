Трамп анонсировал введение безвизового режима с Польшей

Президент США Дональд Трамп заявил, что официально разрешил Польше вступить в американскую программу отказа от виз. Об этом сообщает Reuters.

Эта программа предоставляет гражданам Польши возможность посещать Соединенные Штаты с целью бизнеса или туризма на срок до 90 дней без оформления визы.

23 сентября Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анждеем Дудой сообщил, что рассчитывает объявить о вступлении страны в американскую программу безвизового въезда в ближайшие недели.

В июне лидеры договорились, что США разместят на территории страны эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9, а также создадут пункт высадки с воздуха для переброски сил во время учений. Кроме того, США увеличат свой военный контингент в Польше на 1 тыс. человек.