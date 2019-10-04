В Глазго оцепили самолет из-за подозрительной утечки на борту

Экстренные службы оцепили и эвакуировали пассажиров из самолета в аэропорту Глазго (Великобритания) из-за опасений по поводу подозрительного груза. Об этом сообщается в Twitter воздушной гавани.

«Около 10 часов утра пожарная служба сообщила о подозрительном грузе на прибывающем рейсе KLM. Сейчас проводится расследование для определения содержимого посылки, самолет оцеплен. Все остальные части аэропорта работают», — говорится в заявлении аэропорта.

По данным Mirror, самолет, принадлежащий нидерландской авиакомпании KLM, совершал рейс из Амстердама в Лондон. По словам очевидцев, во время полета произошла утечка некой жидкости. На взлетно-посадочной полосе находятся полицейские, скорая помощь и пожарные машины.

Как сообщали The Sun и Metro, в связи с найденным на борту пакета с неизвестным содержимым, посетители и сотрудники аэропорта были эвакуированы.

В декабре 2015 года на борту самолета Air France, совершившего экстренную посадку в Кении, нашли бомбу. Тогда Boeing 777, выполнявший рейс из Маврикия в Париж, сел в городе Момбаса после обнаружения на борту подозрительного устройства. Все 459 пассажиров и 14 членов экипажа были эвакуированы.