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ЦОДД предупредил москвичей о пробках из-за дождя и дачников

Вечером 4 октября на московских дорогах ожидаются пробки из-за дождя и большого количества машин, направляющихся в область, предупреждает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

По информации ведомства, затруднения на дорогах начнутся с 15 часов. Из-за ухудшения погоды ожидается и рост числа мелких ДТП. В ЦОДД добавили, что вместе со строительными работами на основных магистралях Москвы все это может привести к вечерним пробкам в 8–9 баллов.

Автолюбителям следует быть готовыми к трудностям на МКАД, ТТК, Волоколамском шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинградском и Волгоградском проспектах и других вылетных магистралях в область.

ЦОДД рекомендует москвичам пользоваться общественным транспортом. «Поездки на личных авто стоит отложить на более позднее время — после 20 часов», — считают в ведомстве.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в 14:30 в столице пробки в 6 баллов.

4 и 5 октября в связи с дождями Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области.

Теги: пробки, москва, ЦОДД
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