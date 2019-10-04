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Политика ,  
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В Раде заявили о готовности согласовать с Москвой особый статус Донбасса

Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Богдан Яременко в эфире телеканала «1+1» заявил, что Украина может согласовать с Россией проекты законов об особом статусе Донбасса, передает ТСН.

«Это будет не только решение Верховной рады, но это будет и согласованная с Российской Федерацией позиция», — сказал он.

При этом Яременко отметил, что проведение общеукраинского референдума по этому вопросу было бы нежелательно. «Наши попытки вынести этот вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности», — пояснил депутат (цитата по «Интерфакс-Украина»). Яременко добавил, что закона, позволяющего оперативно провести референдум по статусу Донбасса, до сих пор нет.

Ранее президент Владимир Зеленский заверил, что Киев не станет предпринимать шагов по урегулированию конфликта на Донбассе без согласия украинского народа. «Мы напишем [закон об особом статусе Донбасса] вместе. В сотрудничестве и при публичном обсуждении всем украинским обществом, не пересекая ни одной красной линии», — говорил он в видеообращении.

1 октября стало известно, что «формулу Штайнмайера» подписали все представители Трехсторонней контактной группы. Документ определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Теги: Донбасс, Рада
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