Экс-ассистентка Де Ниро обвинила его в дискриминации и оскорблениях

Бывшая помощница актера Роберта Де Ниро Грэм Чейз Робинсон обвинила его в оскорбительных комментариях и непристойном поведении и подала против него иск на $12 млн, сообщает телеканал CNBC.

«Отношение Де Ниро к мисс Робинсон было неуместным, унизительным, оскорбительным и невыносимым, и его нужно привлекать к ответственности», — передает канал заявление юриста бывшей ассистентки. По его словам, Де Ниро не позволял себе такого поведения в отношении мужчин и не предъявлял к ним тех требований, как к Робинсон.

В качестве примеров оскорбительного поведения со стороны актера Робинсон указала на то, что он называл ее «стервой» и «паршивкой», а также позволял себе в ее адрес другие оскорбления, мочился в тот момент, когда с ней разговаривал, встречал ее в пижаме, не заступился, когда его друг хлопнул ее по ягодицам и т.д.

По данным CNBC, Робинсон также обвинила актера в неуместных высказываниях в адрес других сотрудниц компании Де Ниро Canal Productions.