Актера и режиссера Александра Хвана экстренно доставили в больницу

Актеру и режиссеру Александру Хвану потребовалась экстренная медицинская помощь из-за обострения хронического заболевания легких. Об этом он сам сообщил РБК.

«У меня хронический бронхит, и последнее время у меня обострения в виде астмоподобных приступов. Меня на скорой помощи доставили в больницу, но в ней нет пульмонологического отделения, которое мне подходит. Уже где-то полчаса нахожусь в приемном покое, не знаю, что дальше будут делать», — сказал он.

Александр Хван снял такие фильмы, как «Кармен», «Дюба-Дюба», «Сильнее судьбы», «Полцарства за любовь», а также сериалы «Марьина роща» и «Сильнее судьбы». Кроме того, он сыграл эпизодические роли в фильмах «Питер FM», «Мания Жизели» и сериале «Физика или химия». Также Хван является секретарем правления Союза кинематографистов России.