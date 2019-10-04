В Якутии около 40 человек застряли на барже

В Якутии около 40 человек застряли на барже

В Якутии на реке Алдан осталась без движения баржа, на которой находятся около 40 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По данным экстренной службы, у тянувшего баржу буксира сломался редуктор, она отцеплена и стоит на якоре в 100 м от берега. Помимо людей баржа перевозила 20 единиц техники — автомобили, грузовики и микроавтобусы. В результате инцидента никто не пострадал. В ведомстве отметили, что пассажиров планируется доставить на берег, где расположены кафе и гостиница, тремя моторными лодками.

Представитель администрации Томпонского района, в котором произошел инцидент, уточнил ТАСС, что поломка буксира произошла вечером в четверг, 3 октября, и люди оставались на барже всю ночь. В итоге на помощь прибыл второй буксир, уточнил он.