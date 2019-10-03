Дутерте заявил об офицерах ЦРУ на форуме «Валдай» в Сочи

Дутерте заявил об офицерах ЦРУ на форуме «Валдай» в Сочи

На пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» находятся офицеры ЦРУ, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Даже сейчас здесь присутствуют офицеры ЦРУ, и они нас слушают», — отметил Дутерте.

В ходе своего выступления президент Филиппин сообщил, что стремился «к тому, что может дать не только одна страна».

«Что-то хорошее мы получили от США, что-то не очень хорошее», — заявил президент Филиппин. Он также напомнил, что его страна взаимодействовала с НАТО — так, Филиппины приобрели у альянса три самолета, два из которых вскоре разбились.

Дутерте добавил, что борется с наркоторговлей внутри страны.