Президент России Владимир Путин встретился с королем Иордании Абдаллой II на полях дискуссионного форума «Валдай». Стенограмма разговора лидеров опубликована на официальном сайте Кремля.

Президент России заявил, что Иордания — важный партнер России, а также напомнил, что в 2018 году страны отметили 55-летие установления дипломатических отношений. Путин также отметил, что за прошлый год рост товарооборота между двумя странами увеличился в 3,8 раза.

Он также поблагодарил иорданского монарха за то, что он согласился принять участие в общей дискуссии клуба «Валдай», посвященной актуальным вопросам современности.

«Нам, безусловно, есть о чем поговорить — и в двустороннем плане, и по международным вопросам», — заявил российский лидер.

Последний раз главы двух стран встречались в феврале 2018 года в Москве, куда король Иордании прибыл с рабочим визитом. Тогда Абдалла II заявил, что двум странам удалось наладить тесное взаимодействие по вопросам урегулирования ситуации в Сирии.