«Коммерсантъ» узнал об отставке главы ЦОДД

Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Вадим Юрьев покинет свою должность. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, Юрьев написал заявление об уходе по собственному желанию. Источники рассказали, что у него не было конфликтов с руководством. Он покинет должность главы ЦОДД с 15 октября. Однако сам Юрьев отказался от комментариев.

Собеседники газеты сообщили, что его место займет 33-летний Михаил Кизлык, который был замначальника управления контроля и координации развития транспортного комплекса департамента транспорта Москвы. Издание отмечает, что он курировал создание и запуск приложения «Помощник Москвы», через которое можно снять нарушения и привлечь виновного к ответственности.

По данным «Коммерсанта», Михаил Кизлык является сыном начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка.

«Пока не комментируем», — сообщили РБК в пресс-службе ЦОДД.