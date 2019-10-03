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В Париже мужчина напал с ножом на полицейский участок

В Париже мужчина совершил вооруженное нападение на полицейский участок, расположенный на острове Сите. Об этом сообщает BFM TV, информацию об атаке подтверждает Reuters.

По данным телеканала, около 13:00 по местному времени (14:00 мск) 3 октября мужчина проник на территорию полицейского участка и нанес ножевые ранения сотрудникам правоохранительных органов. Один из силовиков открыл огонь и убил нападавшего. При этом, по данным источника Reuters в профсоюзе полиции, напавший мужчина сам был сотрудником полиции.

Один из сотрудников полиции получил серьезное ранение, передает телеканал. Позднее представитель профсоюза полицейских сообщил в эфире BFM TV, что еще один полицейский скончался, передает Reuters.

На место происшествия выехали прокурор Парижа и министр внутренних дел. В настоящее время полицейский участок и близлежащую территорию оцепили. Сотрудников штаба эвакуируют. Reuters со ссылкой на сообщение управления общественного транспорта RATP уточняет, что станция метро рядом с местом нападения была закрыта из соображений безопасности.

Теги: Париж, полицейские, нападение, нож
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