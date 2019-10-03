Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ

Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.

В этой категории за награду также боролись Михаил Шац («Дело было вечером») и Максим Галкин и Юлия Меньшова («Сегодня вечером»). Авторскую программу Ивлеевой Agent Show, выходящую на телеканале «Пятница», жюри телевизионной премии также признало лучшим развлекательным ток-шоу прайм-тайма. Блогеру удалось опередить передачи «Секрет на миллион» (НТВ) и «Сегодня вечером» («Первый канал»).

Сама Ивлеева не смогла прийти на церемонию вручения премии, за нее награду получил гендиректор «Пятницы» Николай Картозия.

По состоянию на начало октября на блог Ивлеевой в Instagram подписаны 12,9 млн человек. Она также известна как ведущая телепередачи о путешествиях «Орел и решка».

ТЭФИ — телепремия, учрежденная в конце 1994 года. В конкурсе участвуют теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры и объединения, а также телеканалы, выпускающие собственные телепрограммы. С 2014 года организатором конкурса является Комитет индустриальных телевизионных премий, учредителями которого на сайте премии указаны «Первый канал», ВГТРК, «ТВ Центр», «Газпром-Медиа», «СТС Медиа», Национальная медиа группа и Национальная ассоциация телерадиовещателей.