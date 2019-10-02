В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 разбился рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщает CNN.

Инцидент произошел около 10:30 утра (17:30 мск). Бомбардировщик разбился, когда пилот пытался посадить его на взлетно-посадочную полосу. По данным телеканала NBC, в результате аварии пострадали по меньшей мере шесть человек.

Пресс-служба аэропорта Брэдли сообщила в Twitter, что в связи с инцидентом аэропорт был закрыт, на его территории продолжается пожарно-спасательная операция. В Брэдли добавили, что разбившийся бомбардировщик принадлежит Фонду Коллингс (Collings Foundation) — неправительственной организации, занимающейся сохранением ретро-самолетов и автомобилей.

По данным CNN, самолет должен был стать одним из экспонатов проходящей в аэропорту выставки военной авиации «Wings of Freedom Tour».

В 2018 году на авиабазе в американском штате Техас разбился самолет, использовавшийся для обучения военных летчиков во время Второй мировой войны. На борту находились два человека, оба погибли.