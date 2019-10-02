Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 65,44 (+0,37) Quote, 12:26
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 71,47 (+0,62) Quote, 12:26
Личный опыт: как оборудовать автомобиль для выездного бизнеса и торговли РБК и ГАЗ, 19:14 Прокуратура попросила отправить замглавы «Аэрофлота» под домашний арест Общество, 19:14 Путин заявил о доставшемся Зеленскому «тяжелом наследии» Политика, 19:08 В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны Общество, 19:07 Станет ли Овечкин лучшим снайпером. Главные интриги нового сезона НХЛ Спорт, 18:58 Роналду вышел на первое место по количеству побед в Лиге чемпионов Спорт, 18:54 Топор из фильма «Сияние» продали на аукционе за £170 тыс. Стиль, 18:47 СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии Политика, 18:44 СК объяснил претензии к заместителю главы «Аэрофлота» Общество, 18:33 СМИ сообщили о госпитализации сенатора Берни Сандерса Политика, 18:28 «Bitcoin будет стоить $10 млн»: Джон Макафи объяснил свой прогноз Крипто, 18:27 Исполнительным директором «Спартака» стал бывший топ-менеджер Universal Спорт, 18:23 Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его слов о либерализме Политика, 18:17 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса РБК и HUAWEI, 18:10
Общество ,  
0 
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 разбился рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщает CNN.

Инцидент произошел около 10:30 утра (17:30 мск). Бомбардировщик разбился, когда пилот пытался посадить его на взлетно-посадочную полосу. По данным телеканала NBC, в результате аварии пострадали по меньшей мере шесть человек.

Пресс-служба аэропорта Брэдли сообщила в Twitter, что в связи с инцидентом аэропорт был закрыт, на его территории продолжается пожарно-спасательная операция. В Брэдли добавили, что разбившийся бомбардировщик принадлежит Фонду Коллингс (Collings Foundation) — неправительственной организации, занимающейся сохранением ретро-самолетов и автомобилей.

По данным CNN, самолет должен был стать одним из экспонатов проходящей в аэропорту выставки военной авиации «Wings of Freedom Tour».

В 2018 году на авиабазе в американском штате Техас разбился самолет, использовавшийся для обучения военных летчиков во время Второй мировой войны. На борту находились два человека, оба погибли.

Материалы по теме
В США разбился самолет времен Второй мировой войны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter