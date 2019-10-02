Умер актер Игорь Пушкарев

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В возрасте 81 год умер актер театра и кино, режиссер и сценарист Игорь Пушкарев, получивший известность после появления в 1961 году в главной роли в фильме «А если это любовь?». О его смерти сообщил Союз кинематографистов России, по данным которого, Пушкарев скончался 30 сентября.

Пушкарев сыграл в кино более 70 ролей, среди которых были и роли в таких известных фильмах, как «Живые и мертвые», «Удивительные приключения Дениса Кораблева» и «Третий тайм». Над фильмом «Удивительные приключения Дениса Кораблева» он также работал как режиссер.

Кроме того, Пушкарев написал три книги для детей и подростков — «Мика и Лев в созвездии Тимохина», «Борцы вольного стиля», «Новые приключения Леньки Круглякова», а также сборник сказок для взрослых «Куда пропал писец?».

Прощание с Пушкаревым пройдет 3 октября в конференц-зале Дома кино. Похоронят актера на Хованском кладбище.