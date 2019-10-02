В Колумбии осужденная экс-сенатор сбежала во время визита к врачу

В Колумбии осужденная экс-сенатор сбежала во время визита к врачу

Экс-сенатор Колумбии Аида Мерлано, приговоренная к 15 годам лишения свободы за подкуп голосов и незаконное владение оружием, сбежала во время приема у стоматолога во вторник. Об этом сообщает Inpec Colombia (Национальный институт исправительных и уголовно-исполнительных учреждений) на странице в Twitter.

«В настоящее время проводится расследование», — говорится в сообщении учреждения.

Во вторник утром Мерлано была привезена из тюрьмы «Эль-Буэн-Пастор» в стоматологию в северной части Боготы в служебной машине исправительного учреждения, сообщает местная газета El Tiempo.

Из кабинета стоматолога экс-сенатор вылезла в окно с помощью веревки, после чего уехала на мотоцикле с неизвестным водителем. Стоматолог также поспешно покинул медицинский центр.

В середине сентября Верховный суд Колумбии приговорил экс-сенатора к 15 годам тюрьмы за преступления по скупке голосов и незаконное ношение оружия. Обвинение Мерлано связано с рейдом, проведенным прокуратурой в марте 2018 года в ее предвыборном штабе во время выборов в законодательные органы Колумбии.