Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 65,07 (+0,43) Quote, 01 окт, 12:46
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 70,84 (+0,13) Quote, 01 окт, 12:46
В Бурятии уволился попросивший не разгонять митинги росгвардеец Общество, 11:12 Диетолог Минздрава усомнился во вреде бесконтрольного приема витаминов Общество, 11:11 ГИБДД объяснила связь штрафов по камерам с плохой погодой Общество, 10:59 Российские волейболисты отыграли два сета и победили Канаду на Кубке мира Спорт, 10:57 Ученый назвал последствия таяния вечной мерзлоты в России Общество, 10:49 Что означают для владеющих недвижимостью юрлиц новые поправки в НК Недвижимость, 10:42 «Газпром» связал ситуацию с разрешением на «Северный поток-2» с политикой Бизнес, 10:41 Новак предупредил о «нависающей» над Европой «газовой дубинке» США Политика, 10:25 Михельсон не увидел проблемы в санкциях против танкеров для НОВАТЭКа Бизнес, 10:17 Роскачество дало рекомендации по использованию пищевого пластика Общество, 10:13 6 актрис, которые вернулись в шоу-бизнес после перерыва и победили Pink, 10:11 Главы ДНР и ЛНР назвали «формулу Штайнмайера» шансом решить «свою судьбу» Политика, 10:08 Почему Visa и Mastercard не будут финансировать криптовалюту Facebook Крипто, 10:07 Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге Общество, 10:06
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Диетолог Минздрава усомнился во вреде бесконтрольного приема витаминов
Научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в разговоре с РБК выразил сомнение в том, что бесконтрольный прием витаминов опасен.
«Я знаю только одно: витаминообеспеченность — это гарантия нашей с вами защищенности против неблагоприятных факторов окружающей среды. Может быть, при избыточном потреблении витаминов и возможен какой-то отрицательный эффект. Я знаю, что по жирорастворимым витаминам — A, D и E — есть такие данные, при их избытке возможны проявления гипервитаминоза. Поэтому мы их прием строго контролируем. Что касается водорастворимых витаминов [С, витамины группы B, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин], то их избыток из организма выводится немедленно через почки», — рассказал Тутельян.

По словам врача, у жителей России наблюдается дефицит водорастворимых витаминов, поэтому необходимо принимать их дополнительно. Он объяснил, что если человек не занимается спортом, то его суточная потребность в энергии составляет примерно 1800–2000 килокалорий для женщин и 2200 для мужчин. Но, по его словам, получить необходимое количество витаминов даже при рационе, состоящем из натуральных продуктов, невозможно.

«А если учесть, что при хранении, переработке, домашней кулинарной обработке происходит потеря витаминов, можно с уверенностью сказать, что у нас повсеместно выражен дефицит витаминов. На этом фоне прием витаминно-минеральных комплексов, особенно в осенне-зимний период — это крайне необходимая мера профилактики и повышения адаптационного потенциала», — подчеркнул Тутельян.

Также диетолог посоветовала россиянам активнее заниматься спортом и не слишком ограничивать себя в питании для профилактики гиповитаминоза. «Энергию надо тратить, чем больше, тем лучше. Но как правило люди потребляют энергии больше, чем тратят. За этим следует другая проблема — ожирение. Но если ограничивать себя в еде, то возникнет дефицит микронутриентов. Бороться с этим нужно с помощью спорта, повышения нагрузки и приема витаминных комплексов», — заключил он.

Яндекс. Директ

Ранее терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева в интервью RT сообщила, что бесконтрольный прием витаминов может нанести вред организму и увеличить риск развития новообразований. Так, по ее словам, потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Теги: Минздрав, витамины, новости РБК
Материалы по теме
Американская компания подняла цену за упаковку витаминов на 809%
Общество
Болезнь Альцгеймера вылечат с помощью витаминов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter