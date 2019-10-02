Диетолог Минздрава усомнился во вреде бесконтрольного приема витаминов

По словам врача, у жителей России наблюдается дефицит водорастворимых витаминов, поэтому необходимо принимать их дополнительно. Он объяснил, что если человек не занимается спортом, то его суточная потребность в энергии составляет примерно 1800–2000 килокалорий для женщин и 2200 для мужчин. Но, по его словам, получить необходимое количество витаминов даже при рационе, состоящем из натуральных продуктов, невозможно.
«А если учесть, что при хранении, переработке, домашней кулинарной обработке происходит потеря витаминов, можно с уверенностью сказать, что у нас повсеместно выражен дефицит витаминов. На этом фоне прием витаминно-минеральных комплексов, особенно в осенне-зимний период — это крайне необходимая мера профилактики и повышения адаптационного потенциала», — подчеркнул Тутельян.
Также диетолог посоветовала россиянам активнее заниматься спортом и не слишком ограничивать себя в питании для профилактики гиповитаминоза. «Энергию надо тратить, чем больше, тем лучше. Но как правило люди потребляют энергии больше, чем тратят. За этим следует другая проблема — ожирение. Но если ограничивать себя в еде, то возникнет дефицит микронутриентов. Бороться с этим нужно с помощью спорта, повышения нагрузки и приема витаминных комплексов», — заключил он.