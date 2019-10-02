Диетолог Минздрава усомнился во вреде бесконтрольного приема витаминов

Научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в разговоре с РБК выразил сомнение в том, что бесконтрольный прием витаминов опасен.

«Я знаю только одно: витаминообеспеченность — это гарантия нашей с вами защищенности против неблагоприятных факторов окружающей среды. Может быть, при избыточном потреблении витаминов и возможен какой-то отрицательный эффект. Я знаю, что по жирорастворимым витаминам — A, D и E — есть такие данные, при их избытке возможны проявления гипервитаминоза. Поэтому мы их прием строго контролируем. Что касается водорастворимых витаминов [С, витамины группы B, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин], то их избыток из организма выводится немедленно через почки», — рассказал Тутельян.

По словам врача, у жителей России наблюдается дефицит водорастворимых витаминов, поэтому необходимо принимать их дополнительно. Он объяснил, что если человек не занимается спортом, то его суточная потребность в энергии составляет примерно 1800–2000 килокалорий для женщин и 2200 для мужчин. Но, по его словам, получить необходимое количество витаминов даже при рационе, состоящем из натуральных продуктов, невозможно.

«А если учесть, что при хранении, переработке, домашней кулинарной обработке происходит потеря витаминов, можно с уверенностью сказать, что у нас повсеместно выражен дефицит витаминов. На этом фоне прием витаминно-минеральных комплексов, особенно в осенне-зимний период — это крайне необходимая мера профилактики и повышения адаптационного потенциала», — подчеркнул Тутельян.

Также диетолог посоветовала россиянам активнее заниматься спортом и не слишком ограничивать себя в питании для профилактики гиповитаминоза. «Энергию надо тратить, чем больше, тем лучше. Но как правило люди потребляют энергии больше, чем тратят. За этим следует другая проблема — ожирение. Но если ограничивать себя в еде, то возникнет дефицит микронутриентов. Бороться с этим нужно с помощью спорта, повышения нагрузки и приема витаминных комплексов», — заключил он.