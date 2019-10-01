Клинтон назвала два самых отважных поступка в своей жизни

Клинтон назвала два самых отважных поступка в своей жизни

Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рассказала в интервью телеканалу CNN, какие два поступка стали самыми отважными в ее жизни.

«Думаю, самая смелая вещь, которую я когда-либо делала, — это принять решение остаться в браке. В обществе, политике — баллотироваться в президенты», — сказала она.

Хиллари познакомилась со своим будущим мужем Биллом Клинтоном в Йельском университете. В 1973 году она окончила юридический факультет и получила степень доктора права, а спустя два года вышла замуж за Билла.

В 1993 году ее супруг стал 42-м президентом США. Во время его президентства разгорелся скандал, связанный с его романом со стажеркой Белого дома Моникой Левински.

В 2003 году Хиллари издала свои мемуары под названием «Живая история». С 2009 по 2013 год она занимала должность госсекретаря США.