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Минздрав Ставрополья опроверг данные о брошенном врачами пожилом мужчине

Врачи не бросили пожилого пациента с инсультом у подъезда дома в Ставрополе, о чем сообщали СМИ со ссылкой на видео с камер наблюдения. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Минздрава Ставропольского края. Видео, опубликованное в соцсетях, по утверждению ведомства, вырвано из контекста.

Как сообщил Минздрав, 60-летний мужчина, который попал на запись, действительно живет в Ставрополе, ранее его неоднократно увозила скорая помощь.

В субботу, 28 сентября, мужчина снова попал в приемное отделение, где его, по данным Минздрава, осмотрели нейрохирург, травматолог, невролог и терапевт. Кроме того, врачи провели общий анализ крови, сделали рентген, ЭКГ (электрокардиографию), компьютерную томографию мозга. Согласно результатам обследования, отмечает ведомство, показаний к экстренной госпитализации мужчины не было. Однако он до понедельника находился в приемном отделении и отказывался его покидать, так как родственники, по словам мужчины, сменили замки в квартире, где он живет и прописан.

Для решения вопроса привлекли участкового уполномоченного. По просьбе полиции мужчину отправили домой на машине скорой помощи, которую сопровождали правоохранительные органы. Он попросил водителя высадить его у соседнего дома, где живет товарищ, который поможет поговорить с родственниками, передает слова мужчины Минздрав. Именно этот момент и попал на видео, позднее опубликованное в соцсетях.

Согласно информации ведомства, позднее в тот же день мужчине вновь вызвали неотложку. В итоге его решили госпитализировать в терапевтическое отделение, чтобы решить вопрос о его оформлении в интернат. 

Первый замминистра здравоохранения Юрий Литвинов поручил провести проверку. В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю РБК сообщили, что также начали проверку, чтобы понять, кто этот человек, попавший на видео, и когда это произошло. 

Сообщения о том, что пожилого мужчину бросили у подъезда дома публиковали в группе «Нетипичный Ставрополь» во «ВКонтакте», а также Telegram-канал Mash. В сообществе отмечали, что мужчину привезли не по адресу, у него инсульт и самостоятельно передвигаться он не может.

Теги: Ставропольский край, инвалиды, пожилые люди, новости РБК
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