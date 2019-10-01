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У берегов Антарктиды появился айсберг площадью 1,6 тыс. кв. км

От шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся айсберг массой 315 млрд т. Об этом сообщает Институт океанографии Скриппса в своем Twitter.

Айсберг, официально названный D-28, откололся от ледника 26 сентября. Его размер составляет 1636 кв. км, или 50 км на 30 км, раскрывает подробности антарктическое подразделение Министерства окружающей среды Австралии. Согласно его данным, это первый случай отделения айсберга такого размера с шельфового ледника Эймери с 1963 года. Тогда от ледника откололся айсберг площадью 9 тыс. кв. км.

«Мы впервые заметили трещину на передней части ледяного шельфа в начале 2000-х годов и предсказывали, что большой айсберг отколется в период с 2010 по 2015 год», — прокомментировала профессор Института Скриппса.

Наблюдающие за ледником ученые отметили, что не связывают событие с изменением климата, поскольку айсберги откалываются периодически, следуя циклу 60–70 лет. Эксперты Министерства окружающей среды Австралии отметили, что потеря льда может повлиять на процесс таяния океана под оставшимся шельфовым ледником и на скорость, с которой лед сползает с континента в море.

Общество
Айсберг площадью около 6000 кв. км откололся от ледника в Антарктиде

В июле 2017 года в Антарктиде откололся айсберг весом 1 трлн т и площадью 5800 кв. км от шельфового ледника Ларсена. Ученые отмечали, что это один из крупнейших айсбергов за всю историю наблюдений. На площади айсберга могли бы разместиться два Люксембурга.

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Теги: Антарктида, айсберг
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