Лавров написал стихотворение о «трещавшем в тайге пожаре»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал стихотворение «Выстрел в тайге», посвященное лесным пожарам. Произведение опубликовано на сайте журнала «Русский пионер», а также в официальном аккаунте МИДа в Facebook.

Запись в facebook пользователя MIDRussia

Лавров по просьбе «Русского пионера» написал стихотворение на тему номера «Дым». «Вышла драма в трех частях. Можно ставить на сцене. И сколько аллюзий. И никаких иллюзий. И при чем тут пожары? Да ни при чем. Копайте глубже», — говорится в предисловии к публикации.

«Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки, / Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог. / А посреди тайги в охотничьей землянке / Закашлялся во сне невзрачный мужичок», — пишет глава МИДа. В стихотворении описывается, как охотник просыпается от смога, пытается выбраться из горящего леса, но встречается с «дедом-лесником» с «дымящимся стволом».

«И выстрел заглушил шум дальних электричек, / Остался у ручья невзрачный мужичок. / В кармане у него нашли коробку спичек / И пачку сигарет с названием «Дымок», — звучит последняя строфа произведения.