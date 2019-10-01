Парламент Перу выразил доверие правительству

Конгресс Перу выразил доверие Совету министров страны, передает газета El Comercio. Голосование было проведено в тот момент, когда президент страны Мартин Вискарра объявлял о роспуске парламента.

«За» проголосовали 50 парламентариев, 31 высказался против и еще 13 воздержались. Накануне, 30 сентября, премьер-министр Перу Сальвадор дель Солар вынес на рассмотрение конгресса вопрос о доверии правительству. Причиной послужили разногласия между законодательным органом и правительством страны по поводу выбора членов Конституционного суда (КС). Затем в парламенте одобрили первую кандидатуру на пост члена КС, несмотря на то что ранее президент предупреждал, что если конгресс проголосует по выбору судей до разрешения вопроса о доверии, то он распустит парламент.

По словам Вискарры, случившееся продемонстрировало, «как бесстыдно ведет себя парламентское большинство». Он отметил, что парламентарии в своих решениях не полагаются на интересы жителей и действуют в личных интересах. По мнению Вискарры, необходимо, чтобы выбор членов КС стал более прозрачными.

Вискарра стал президентом Перу в марте 2018 года. Одними из его обещаний после избрания стали формирование «совершенно нового кабинета» правительства и борьба с коррупцией в стране «любой ценой».