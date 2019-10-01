Умерла оперная певица Джесси Норман

В США на 75-м году жизни скончалась оперная певица Джесси Норман. Об этом сообщает еженедельник Variety со ссылкой на представителя ее семьи.

Норман умерла в Нью-Йорке утром в понедельник, 30 сентября, от септического шока и полиорганной недостаточности, вызванных осложнениям травмы спинного мозга, которую она перенесла в 2015 году.

Певица родилась 15 сентября 1945 года в городе Огаста, штат Джорджия. Семья Норман состояла из музыкантов: мать и бабушка были пианистками, отец пел. Позже Норман поступила в Говардский университет. Окончив его в 1967 году, обучалась в одной из наиболее престижных консерваторий США — Консерватории Пибоди в Балтиморе, а также в Мичиганском университете. В 1969 году впервые выступила в Берлине, исполнив партию Елизаветы в опере Рихарда Вагнера «Тангейзер». Затем Норман пела в миланском театре «Ла Скала», Лондонской королевской опере в Ковент Гардене и Государственной опере в Гамбурге.

Норман — четырехкратная обладательница музыкальной премии «Грэмми», в феврале 2010 года награждена Национальной медалью США в области искусств.