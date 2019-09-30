Суд прекратил дело против не лечивших больную ВИЧ девочку родителей

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Юрия и Елены Сычевых, обвинявшихся в умышленном отказе от лечения больной ВИЧ приемной дочери. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда. Не получавшая лечения 10-летняя девочка умерла в августе 2017 года.

В пресс-службе суда сообщили, что дело, возбужденное по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности) и ст. 125 УК (оставление в опасности), было прекращено из-за истечения «срока давности привлечения к уголовной ответственности». С соответствующим ходатайством выступила защита, возражений со стороны обвинения не поступило.

По данным СМИ, заболевание у воспитывающейся в семье священника девочки выявили в возрасте семи месяцев, однако ее приемные родители из-за религиозных убеждений не стали обращаться ко врачам, чтобы лечить ребенка. В 2015 году суд обязал их госпитализировать дочь, однако приемные родители не стали исполнять решение суда. В следующие два года девочка несколько раз поступала в больницу в тяжелом состоянии. В последний раз ее госпитализировали в августа 2017 года, врачам не удалось спасти ребенка.

Как сообщает РАПСИ, приемный отец умершей от ВИЧ девочки, протоиерей Георгий (по паспорту — Юрий) Сычев — полковник МВД, после отставки принявший сан священника. Сейчас Сычев является настоятелем трех петербургских храмов: часовни областной тюремной больницы имени Ф.П.Гааза ФСИН России, храма Иконы Божией Матери «Неопалимая купина», а также храма Святого Александра Невского в СИЗО №1 («Кресты»).

В пресс-службе Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви не смогли оперативно ответить на вопрос РБК, порекомендовав перезвонить в другой день.