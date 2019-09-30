На Кубани мужчина ворвался в школу и ранил себя ножовкой в шею

На Кубани мужчина ворвался в школу и ранил себя ножовкой в шею

Мужчина с ножовкой в руках проник в школу в станице Имеретинской Горячеключевского района Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел примерно в 08:00 30 сентября. По предварительным данным, 33-летний мужчина зашел в кабинет начальных классов, где ранил себя ножовкой в область шеи.

Мужчина был задержан полицейскими, его доставили в больницу. В результате происшествия школьники и сотрудники учебного учреждения не пострадали. По данным «Кубанских новостей», задержанный является уроженцем Екатеринбурга.

Как сообщает «Россия. Кубань», мужчина забежал в школу со словами «Я сейчас кого-нибудь съем» и нанес себе ранения на глазах у детей. В администрации Горячего Ключа подтвердили информацию о ЧП, добавив, что школьников эвакуировали.

Следователи проверят мужчину на предмет алкогольного и наркотического опьянения.