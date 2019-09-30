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Путин поздравил артистку Веру Васильеву с днем рождения
Вера Васильева (Фото: Александр Куров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Веру Васильеву. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Желаю вам доброго здоровья, успехов и благополучия», — говорится в поздравлении. Путин отметил, что актрису искренне любят зрители, а коллеги уважают за талант и актерское мастерство, обаяние и душевную теплоту.

Васильева родилась в Москве в 1925 году. В 1948-м окончила Московское городское театральное училище (ныне Высшее театральное училище имени Щукина). С того же года играет в труппе Театра сатиры, исполнила более 60 ролей. Васильева также снялась в более чем 40 фильмах, в том числе в «Свадьбе с приданым» и «Карнавале».

Теги: актриса, день рождения, поздравление, Владимир Путин
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